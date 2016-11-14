Новинка от Шевченко: теперь дебютанты сборной Украины поют песни перед всей командой

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко в интервью программе "Великий футбол" отметил хороший микроклимат, который появился в сборной Украины с приходом на пост главного тренера команды Андрея Шевченко. Слова главы ФФУ приводит football.ua.

"Ребята, который впервые попали в сборную, спели песню "Команда молодости нашей", затем Рауль Рианчо исполнил испанскую оперу, а в заключении Александр Зинченко зачитал рэп, который был поддержан всей командой", - рассказал Павелко.

"Атмосфера в сборной просто сумасшедшая. Очень переживаю, чтобы не сглазить, но такого в сборной Украины никогда не было. Шевченко прививает сборной европейский стиль. И это касается не только тактики игры, но и дисциплины. Сейчас такая ситуация, что футболисты готовы скрыть микротравму, лишь бы попасть в сборную. Это, наверное, то, ради чего национальная команда и существует", - подчеркнул президент ФФУ.

Напомним, в первых четырех матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года сборная Украины набрала 8 очков и занимает второе место в своей группе.

В последнем матче национальная команда Украины одержала победу над Финляндией со счетом 1:0