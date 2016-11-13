Отбор ЧМ-2018. Бельгия деклассировала Эстонию, Роналду забил два гола Латвии (результаты матчей)
Сегодня в Европе состоялись очередные матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.
Группа А:
Болгария - Беларусь - 1:0 (1:0)
Гол: Попов (10).
Люксембург - Нидерланды - 1:3 (1:1)
Голы: Шано (44) - Роббен (36), Депай (58, 84).
Турнирная таблица:
1. Франция - 10;
2. Швеция - 7;
3. Нидерланды - 7;
4. Болгария - 6;
5. Беларусь - 2;
6. Люксембург - 1.
Группа В:
Венгрия - Андорра - 4:0 (2:0)
Голы: Гера (34), Ланг (43), Дьюрчо (73), Салаи (88).
Швейцария - Фареры - 2:0 (1:0)
Голы: Дердийок (27), Лихштайнер (83).
Португалия - Латвия - 4:1 (1:0)
Голы: Роналду (28, с пенальти, 85), Вильям Карвальо (70), Бруно Алвеш (90) - Зюзинс (67).
Турнирная таблица:
1. Швейцария - 12;
2. Португалия - 9;
3. Венгрия - 7;
4. Фареры - 4;
5. Латвия - 3;
6. Андорра - 0.
Группа Н:
Кипр - Гибралтар - 3:1 (1:0)
Голы: Лайфис (29), Сотириу (66), Силис (87) - Каскьяро (51).
Бельгия - Эстония - 8:1 (3:1)
Голы: Менье (8), Мертенс (16, 64, 68), Азар (25), Карраско (62), Лукаку (83, 88) - Аниер (30)
Греция - Босния и Герцеговина - 1:1 (0:1)
Голы: Цавелас (90) - Карнезис (32, в свои ворота).
Турнирная таблица:
1. Бельгия - 12;
2. Греция - 10;
3. Босния и Герцеговина - 7;
4. Кипр - 3;
5. Эстония - 3;
6. Гибралтар - 0.