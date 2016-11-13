Отбор ЧМ-2018. Бельгия деклассировала Эстонию, Роналду забил два гола Латвии (результаты матчей)

23:44, 13 ноября 2016
Футбол
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Сегодня в Европе состоялись очередные матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.

Сборная Бельгии победила Эстонию / Reuters

Группа А:

Болгария - Беларусь - 1:0 (1:0)

Гол: Попов (10).

Люксембург - Нидерланды - 1:3 (1:1)

Голы: Шано (44) - Роббен (36), Депай (58, 84).

Турнирная таблица:

1. Франция - 10;

2. Швеция - 7;

3. Нидерланды - 7;

4. Болгария - 6;

5. Беларусь - 2;

6. Люксембург - 1.

Группа В:

Венгрия - Андорра - 4:0 (2:0)

Голы: Гера (34), Ланг (43), Дьюрчо (73), Салаи (88).

Швейцария - Фареры - 2:0 (1:0)

Голы: Дердийок (27), Лихштайнер (83).

Португалия - Латвия - 4:1 (1:0)

Голы: Роналду (28, с пенальти, 85), Вильям Карвальо (70), Бруно Алвеш (90) - Зюзинс (67).

Турнирная таблица:

1. Швейцария - 12;

2. Португалия - 9;

3. Венгрия - 7;

4. Фареры - 4;

5. Латвия - 3;

6. Андорра - 0.

Группа Н:

Кипр - Гибралтар - 3:1 (1:0)

Голы: Лайфис (29), Сотириу (66), Силис (87) - Каскьяро (51).

Бельгия - Эстония - 8:1 (3:1)

Голы: Менье (8), Мертенс (16, 64, 68), Азар (25), Карраско (62), Лукаку (83, 88) - Аниер (30)

Греция - Босния и Герцеговина - 1:1 (0:1)

Голы: Цавелас (90) - Карнезис (32, в свои ворота).

Турнирная таблица:

1. Бельгия - 12;

2. Греция - 10;

3. Босния и Герцеговина - 7;

4. Кипр - 3;

5. Эстония - 3;

6. Гибралтар - 0.

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