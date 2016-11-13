Президент УЕФА: Уверен, что в Киеве будет фантастический финал Лиги чемпионов

Президент УЕФА Александр Чеферин похвалил работу Федерации футбола Украины по развитию вида спорта в родной стране, а также выразил мнение, что финал Лиги чемпионов 2018 года в Киеве пройдет на наивысшем уровне. Слова главы УЕФА в интервью телеканалу "Футбол 1" приводит сайт "Футбол 24".

"Все просто фантастически. Я очень счастлив, что украинская федерация качественно выполняет свою работу, ведь ситуация в вашей стране далеко не идеальна. Вы много работаете. Я почувствовал, что все хорошо, все в Украине развивается нормально. Украинский футбол на правильном пути.

У нас не было сомнений, чтобы отдать финал Лиги чемпионов Украине. Уверен, Киев и ФФУ более чем готовы принимать такое грандиозное событие. Мы доверяем вам и уверены, что это будет фантастический финал Лиги чемпионов", – считает Чеферин.

Напомним, позавчера президент УЕФА прибыл с визитом в Украину. Он встречался с руководством страны, а также посетил матч отборочного турнира к ЧМ-2018 Украина - Финляндия.