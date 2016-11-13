Полузащитник "Динамо" Цыганков не смог побить рекорд Реброва в сборной Украины

Полузащитник Виктор Цыганков, который вчера в матче против Финляндии дебютировал за сборную Украины, не стал самым молодым игроком в истории национальной команды. Об этом сообщает Sport Arena.

Футболист "Динамо" дебютировал в команде в возрасте 18 лет и 362 дней, в то время как рекордсмен сборной Сергей Ребров провел первый матч в желто-синей футболке, когда ему было 18 лет и 24 дней. Это случилось во время товарищеского матча против США в 1992 году.

На втором месте возрастного рейтинга находится нынешний тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который дебютировал в национальной команде в качестве футболиста в возрасте 18 лет и 177 дней.

За ним следуют полузащитник голландского ПСВ Александр Зинченко (18 лет, 301 день) и экс-футболист киевского "Динамо" Виталий Лисицкий (18 лет, 314 дней). Цыганков находится на пятом месте рейтинга.

Напомним, вчера сборная Украины победила Финляндию (1:0) в матче отборочного турнира к ЧМ-2018. Цыганков вышел на поле на 82-й минуте, заменив Евгения Коноплянку.