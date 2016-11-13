Обамеянг, Марез или Мане: названы пять претендентов на звание футболиста года в Африке

Стали известны кандидаты на звание лучшего футболиста Африки 2016 года по версии BBC. На награду претендуют пять футболистов.

Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон) ранее признавался игроком сезона в немецкой Бундеслиге и игроком года по версии Африканской футбольной конфедерации.

Полузащитник английского "Вест Хэма" Андре Айю (Гана) побил минувшим летом трансферный рекорд своего клуба. Лондонцам пришлось заплатить "Суонси" за африканского полузащитника 20,5 миллиона фунтов. Перед этим фаны "Суонси" признали ганийца лучшим игроком сезона 2015/16 в своей команде.

Полузащитник "Лестер Сити" Рияд Марез (Алжир) был одним из лидеров сенсационной команды, которая выиграла чемпионат английской Премьер-лиги в минувшем сезоне. При этом, Марез был признан игроком сезона в Премьер-лиге.

Полузащитник "Ливерпуля" Садьо Мане (Сенегал) ранее был одним из лидеров "Саутгемптона", пока летом не перебрался в свою нынешнюю команду за 34 миллиона фунтов. Африканец усилил "Ливерпуль", который на данный момент находится на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги.

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре (Кот д'Ивуар) завоевал в 2016 году свой 17-й трофей. В финале Кубка Лиги против "Ливерпуля" ивуариец реализовал решающий пенальти.

Победитель определится в результате голосования на сайте BBC, которое продлится до 28 ноября. Итоги голосования будут объявлены 12 декабря.