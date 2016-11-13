Ярмоленко: В целом выполнили установку тренеров на матч с Финляндией

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко считает, что его команда смогла выполнить тренерскую установку на матч против Финляндии (1:0) в отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года. Об этом он сказал в интервью Matchday.

Читайте такжеКоноплянка: "С приходом Шевченко сборная Украины стала единой семьей""Все эти дни изучали сборную Финляндии. Тренерский штаб четко нам рассказал и расписал, как надо играть против этой команды. Думаю, в целом, мы выполнили установку тренеров, но были и ошибки. Нам еще предстоит сесть и разобрать допущенные ошибки", - считает Ярмоленко.

"Как говорят, игра забудется, результат останется. Самое главное, что мы взяли три очка. Оба тайма разные получились. Счет был скользким. И во втором тайме мы стали играть более осторожно. Подсознательно это откладывалось, хотелось удержать победный счет, поэтому мы чаще отходили к своим воротам", - объяснил футболист спад в игре команды после перерыва.

Напомним, вчера сборная Украины одержала победу над Финляндией (1:0) и вышла на второе место в своей отборочной группе.