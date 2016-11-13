Коноплянка: "С приходом Шевченко сборная Украины стала единой семьей"

Сборная Украины одержала победу над Финляндией (1:0) в отборочном турнире к чемпионату мира во-многом благодаря самоотдаче футболистов. Об этом в интервью телеканалу "Футбол 1" заявил полузащитник команды Евгений Коноплянка, сообщает Sport Arena.

"Многие спрашивают, что изменилось с приходом [Андрея] Шевченко, и я хочу сказать, что мы стали единой семьей. Мы отдаемся на поле друг за друга, не жалеем себя и понимаем, что все сделали на поле. Нам не стыдно смотреть болельщикам в глаза", - уверен Коноплянка.

Полузащитник немецкого "Шальке" в этом матче вновь не смог отличиться голом, но зато отдал голевую передачу на Артема Кравца.

"Я рад, что Кравец забил, а мы добили три очка. Готов не забивать до конца карьеры, если буду отдавать такие передачи. Зато мы набираем очки и на перерыв уходим с хорошим настроением. Доволен, что команда выиграла", - заявил футболист.

"Согласен, что второй тайм получился не такой хороший, как первый, но мы набрали три очка и выиграли – это самое главное. А второй тайм будем разбирать", — сказал Коноплянка.

Напомним, благодаря победе над сборной Финляндии в Одессе украинская команда вышла на второе место в своей группе.