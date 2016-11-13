В Одессе перед матчем Украина-Финляндия состоялся марш футбольных фанатов (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, сотни людей прошли маршем по исторической части города. Марш начался от Соборной площади, откуда колонна прошла по улице Дерибасовской, и направилась к стадиону «Черноморец», расположенному в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.

Участники акции скандировали: «Слава - Украине!», «Украина - превыше всего!» и тому подобное. Они пели гимн Украины, несли впереди колонны большой плакат: «Одна, единая, соборная Украина».

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Как отметили участники, в их числе - болельщики из Одессы, Херсона, Львова, Днепра, Киева, с востока Украины.

Присутствующие использовали файеры. Общественный порядок поддерживало большое количество сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины победила в матче против Финляндии со счетом 1:0.