Шевченко: "Это важная победа для нас, мы хорошо закончили год"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился эмоциями после победы над Финляндией (1:0) в отборе на чемпионат мира-2018, сообщает SportArena со ссылкой на телеканал "Футбол1".

По словам Шевченко, он очень доволен результатом, но при этом второй тайм в исполнении сборной Украины получился немного скомканным.

«Я очень доволен результатом. Это важная победа для нас, мы хорошо закончили год. Год был тяжелый, у нас непростая группа, но мы стартовали с изменениями, выстояли и выиграли сегодня игру», — начал Шевченко.

«Считаю, во втором тайме поле не дало возможность контролировать мяч. Еще в первом тайме начали допускать ошибки, а после перерыва проявилась усталость. Есть и позитив, ведь не давали ничего создавать сопернику, и особых моментов у наших ворот практически не было. Игра складывалась из эпизодов, и в некоторых мы отдали инициативу. Самое главное, что выстояли и выиграли эту игру», - продолжил тренер.

Читайте такжеШевченко: "Финляндия — команда, которая очень хорошо защищается"

«Я считаю, что сегодня было много хорошего. В первом тайме были хорошие комбинации и моменты, а второй тайм получился не такой, какой мы ожидали. Возможности, в связи с усталостью связки не так работали. Мы хорошо заканчиваем год и добились нужной для нас победы. Очень приятно за отдачу ребят и за отношение, которое они продемонстрировали, поэтому хочется их поблагодарить. Были и не совсем хорошие моменты, но мы их уберем в сторону», - отметил Шевченко.

«Нужно отдать должное и сопернику, который перестроился во втором тайме и выпустил высокого нападающего. Они упростили свою игру, были и неплохие у них продолжения через фланги, поэтому тренерскому штабу пришлось задуматься, но все нормально», - заметил тренер.

Также Шевченко рассказал о причинах, которые вынудили его заменить Евгения Коноплянку на 18-летнего Виктора Цыганкова под занавес встречи. «Замена Коноплянки связана с тем, что он немного подустал, поэтому выпустили более свежего игрока. Нужно поздравить Цыганкова с дебютом, ведь он хорошо вписался в игру и помог выиграть этот матч», — заявил наставник.

Как сообшал УНИАН, сборная Украины сегодня минимально обыграла команду Финляндии со счетом 1:0 благодаря голу Артема Кравца.

После этой победы подопечные Андрея Шевченко набрали 8 очков в четырех турах отбора и пока идут на втором месте в своей группе, уступая только Хорватии, у которой 10 набранных баллов.