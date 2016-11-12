Сборная Украины обыграла Финляндию и вышла на второе место в отборе ЧМ

В Одессе завершился матч 4-го тура отборочного турнира Чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Украины принимала команду Финляндии и выиграла со счетом 1:0.

Судьба матча была решена в середине первого тайма.

Украинцы имели преимущество с самого начала игры, а на 25-й минуте забили победный гол. Коноплянка прошел по левому флангу и вырезал пас на дальний угол вратарской - набежавший Кравец с метра в касание расстрелял пустой угол ворот, 1:0.

После этого команды имели еще не одну возможность поразить ворота друг друга, но счет так и не изменился.

В других сегодняшних матчах Группы I с одинаковым счетом 2:0 команда Турции обыграла Косово, а сборная Хорватии - Исландию.

Таким образом, после 4-х туров сборная Украины вышла на 2-е место в турнирной таблице - 8 очков. Лидирует Хорватия - 10, у Исландии - 7, Турции - 5, Финляндии и Косово - по 1.