Отбор ЧМ-2018. Хорватия и Турция победили в украинской группе, Испания и Италия разгромили соперников (результаты матчей)

23:48, 12 ноября 2016
Футбол
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В Европе завершились матчи 4-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.

Сборная Хорватии победила Исландию / Reuters

Группа I:

Хорватия - Исландия - 2:0 (1:0)

Голы: Брозович (15, 90).

Турция - Косово - 2:0 (0:0)

Голы: Йылмаз (51), Волкан Сен (55).

Украина - Финляндия - 1:0 (1:0)

Гол: Кравец (25).

Турнирная таблица:

1. Хорватия - 10;

2. Украина - 8;

3. Исландия - 7;

4. Турция - 5;

5. Финляндия - 1;

6. Косово - 1.

Группа D:

Австрия - Ирландия - 0:1 (0:0)

Гол: Маклин (48).

Грузия - Молдова - 1:1 (1:0)

Голы: Казаишвили (16) - Гацан (78)

Уэльс - Сербия - 1:1 (1:0)

Гол: Бэйл (30) - Митрович (86).

Турнирная таблица:

1. Ирландия - 10;

2. Сербия - 8;

2. Уэльс - 6;

4. Австрия - 4;

5. Грузия - 2;

6. Молдова - 1.

Группа G:

Албания - Израиль - 0:3 (0:1)

Голы: Захави (18, с пенальти), Эйнбиндер (66), Атар (84).

Лихтенштейн - Италия - 0:4 (0:4)

Голы: Белотти (11), Иммобиле (12), Кандрева (32), Белотти (44).

Испания - Македония - 4:0 (1:0)

Голы: Велковски (34, в свои ворота), Витоло (63), Начо (84), Адуритц (85).

Турнирная таблица:

1. Испания - 10;

2. Италия - 10;

3. Израиль - 9;

3. Албания - 6;

5. Македония - 0;

6. Лихтенштейн - 0.

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