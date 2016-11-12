Отбор ЧМ-2018. Хорватия и Турция победили в украинской группе, Испания и Италия разгромили соперников (результаты матчей)
В Европе завершились матчи 4-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.
Группа I:
Хорватия - Исландия - 2:0 (1:0)
Голы: Брозович (15, 90).
Турция - Косово - 2:0 (0:0)
Голы: Йылмаз (51), Волкан Сен (55).
Украина - Финляндия - 1:0 (1:0)
Гол: Кравец (25).
Турнирная таблица:
1. Хорватия - 10;
2. Украина - 8;
3. Исландия - 7;
4. Турция - 5;
5. Финляндия - 1;
6. Косово - 1.
Группа D:
Австрия - Ирландия - 0:1 (0:0)
Гол: Маклин (48).
Грузия - Молдова - 1:1 (1:0)
Голы: Казаишвили (16) - Гацан (78)
Уэльс - Сербия - 1:1 (1:0)
Гол: Бэйл (30) - Митрович (86).
Турнирная таблица:
1. Ирландия - 10;
2. Сербия - 8;
2. Уэльс - 6;
4. Австрия - 4;
5. Грузия - 2;
6. Молдова - 1.
Группа G:
Албания - Израиль - 0:3 (0:1)
Голы: Захави (18, с пенальти), Эйнбиндер (66), Атар (84).
Лихтенштейн - Италия - 0:4 (0:4)
Голы: Белотти (11), Иммобиле (12), Кандрева (32), Белотти (44).
Испания - Македония - 4:0 (1:0)
Голы: Велковски (34, в свои ворота), Витоло (63), Начо (84), Адуритц (85).
Турнирная таблица:
1. Испания - 10;
2. Италия - 10;
3. Израиль - 9;
3. Албания - 6;
5. Македония - 0;
6. Лихтенштейн - 0.