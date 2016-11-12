Коноплянка выйдет в стартовом составе сборной Украины на матч с Финляндией

Стали известны стартовые составы матча между сборными Украины и Финляндии в отборочном турнире к чемпионату мира по футболу 2018 года.

В составе сборной Украины на поле выйдет Евгений Коноплянка, который мог пропустить игру из-за повреждения.

Читайте такжеБукмекеры считают сборную Украины явным фаворитом в матче с ФинляндиейУкраина: 1. Андрей Пятов, 2. Богдан Бутко, 5. Александр Кучер, 20. Ярослав Ракицкий, 4. Эдуард Соболь, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 21. Александр Зинченко, 9. Виктор Коваленко, 10. Евгений Коноплянка, 22. Артем Кравец.

Финляндия: 1. Лукас Градецки, 13 Кари Аркивуо, 3. Саули Вяйсянен, 2. Паулус Араюури, 4. Йоона Тойвио, 2. Юкка Райтала, 6. Александр Ринг, 16. Сакари Маттила, 15. Маркус Халсти, 7. Робин Лод, 10. Теему Пукки.

Напомним, матч Украина - Финляндия состоится сегодня на стадионе "Черноморец". Начало матча - 21:45.