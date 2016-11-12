"Динамо" обыграло "Шахтер" в матче юношеского чемпионата Украины

В поселке Счастливое (Киевская обл) на "Княжа-Арене" завершился матч чемпионата Украины среди юниоров (U-19) в котором донецкий "Шахтер" в роли номинальных хозяев принимал киевское "Динамо" и проиграл 2:3.

Судьба матча была решена в последней 10-минутке.

Киевляне более активно начали игру и уже на 2-й минуте забили быстрый гол. Шапаренко откликнулся на фланговую передачу и отправил мяч в ворота. А через полчаса, на 35-й минуте после навеса Леднева с правого фланга Шапаренко ударом головой отправил второй мяч в ворота соперника - 2:0.

В середине второго тайма игрок "Динамо" поразил уже собственные ворота. На 77-й минуте после прострела с левого фланга на дальней штанге Миколенко срезал мяч в собственные ворота. Через семь минут, на 84-й, динамовец Калюжный удачно сыграл на добивании и забил третий гол. А на 87-й арбитр назначил пенальти в ворота "Динамо" и капитан горняков Топалов реализовал 11-метровый - 2:3.

Таким образом, "Динамо" набрало 34 очка и сохранило лидерство в турнирной таблице в своей возрастной группе. У "Шахтера" 23 очка и 5-е место.