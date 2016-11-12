Букмекеры считают сборную Украины явным фаворитом в матче с Финляндией

Сборная Украины является фаворитом матча отбора ЧМ-2018 против команды Финляндии на котировках букмекерских контор, сообщает специализированный портал Betexplorer.

Портал собрал данные 23 крупнейших контор мира и высчитал средние коэффициенты на исход матча. По мнению аналитиков контор, победа сборной Украины оценивается с вероятностью в 1.33 к 1, ничья - 4.76 к 1, победа Финляндии - 10.93 к 1.

Наиболее уверенной в победе украинцев является контора 12BET - 1,29 к 1.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Финляндия состоится сегодня, 12 ноября, на стадионе "Черноморец" в Одессе. Начало игры в 21.45.