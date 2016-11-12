Отборочный турнир ЧМ-2018. Украина - Финляндия - 1:0: онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе проходит матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу, в котором сборная Украины сыграет с командой Финляндии.

Встречаются команды, которые занимают 3-е и 6-е места в турнирной таблице Группы I. Команда Андрея Шевченко в предыдущих трех матчах набрала 5 очков - победа и две ничьи. У финнов - одна ничья при двух поражениях.

Команды встречаются впервые. При этом, по статистике, сборная Украины не проиграла ни один из последних пяти отборочных матчей в отборочных турнирах Евро-2016 и ЧМ-2018. В то же время, сборная Финляндии только в этом цикле дважды проиграла, не одержав ни одной победы.

На котировках букмекерских контор явными фаворитом предстоящей игры является команда Украины. На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,33 к 1, на ничью - 4,55 к 1, а на победу Финляндии - 9,89 к 1.

Матч Украина - Финляндия начнется в Одессе на стадионе "Черноморец" в 21.45.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Здравствуйте, дорогие болельщики!

Примерно час назад стали известны стартовые составы национальных команд. Украина сегодня выйдет в таком составе:

Состав сборной Финляндии:

1. Лукас Градецки, 13 Кари Аркивуо, 3. Саули Вяйсянен, 2. Паулус Араюури, 4. Йоона Тойвио, 2. Юкка Райтала, 6. Александр Ринг, 16. Сакари Маттила, 15. Маркус Халсти, 7. Робин Лод, 10. Теему Пукки.

Команды уже вышли на футбольное поле. Игра вот-вот начнется!

Матч начался!

1. Украина создала полуголевой момент уже на первой минуте матча. Бутко делал прострел в штрафную и заработал угловой.

2. После подачи углового от Ярмоленко финны выбили мяч подальше от своих ворот.

3. Украина пытается найти пути к атакам на ворота Финляндии, но пока не может пройти центр поля.

4. Штанга! После легкой подачи от Бутко наш форвард Артем Кравец головой отправил мяч в штангу!

5. Коноплянка совершал рейд по левому флангу, однако выпустил мяч за лицевую линию.

6. Дальний заброс мяча от Ракицкого со своего половины поля не нашел никого из партнеров.

7. Ожидаемо Финляндия полностью отдала инициативу владеть мячом Украине. "Желто-синие" контролируют мяч на своей половине поля без особого прессинга.

8. Коноплянка из-за пределов штрафной наносил удар по воротам финнов - неточно.

9. Ярмоленко пытался начать атаку по правому флангу, но потерял мяч в начальной фазе нападения.

10. Ринг сбил Коноплянку на посдутпах к штрафной площадке Финляндии. Украина заработала опасный штрафной!

11. После подачи Коноплянки борьбу за мяч выиграл Кучер, но мяч после его удара прошел мимо цели.

12. Ничего себе! Пятову пришлось выходить из своей штрафной и выбивать мяч головой в аут после банальной подачи Финляндии на фланг.

13. Соболь и Коноплянка не поняли друг друга на левом фланге и потеряли мяч.

14. Украина комбинирует на своей половине поля и ищет новую возможность для атаки.

15. Финляндия заработала первый угловой после атаки по правому флангу. Ринг постарался.

16. И тут же первый удар от Финляндии. Это Тойвио из-за пределов штрафной Украины пробил очень неточно.

17. Финны отбились после неплохой атаки Украины. Коноплянка подавал, а пробивал Ярмоленко - удар полузащитника "Динамо" был заблокирован.

18. Пукки не смог зацепиться за мяч на украинской половине поля, а значит попытка атаки Финляндии снова завершилась ничем.

19. Теперь Соболь делал подачу с левого фланга - неудачно, мяч до партнеров не дошел.

20. Пауза в игре. Артем Кравец разбил голову после столкновения с Саули Вяйсаненом.

21. Финны здорово переводили мяч на правый фланг, откуда Аркивуо мог делать острую передачу. Но финн к мячу не успел.

22. Не дают финны развернуть украинцам атаку, и мяч вернулся к Андрею Пятову.

23. Соболь и Коваленко обыграли оппонентов на фланге, но подача Коваленко вышла неудачной.

24. Коноплянка неплохо пробивал по воротам с линии штрафной - Градецки удачно выбрал позицию и забрал мяч в руки.

25. ГООООООООООЛ! Есть же! Коноплянка сделал рейд с левого фланга к штрафной площадке, сделал идеальный прострел на Артема Кравца, а форвард "Гранады" с метра поразил пустые ворота! 1:0!

27. Ярмоленко прорывался к чужую штрафную площадку, но у игрока "Динамо" мяч отобрали.

28. Зинченко не смог догнать мяч на правом фланге после длинной передачи на него из глубины поля.

29. Финны пытались провести свою позиционную атаку, но под украинским прессингом быстро потеряли мяч.

30. Пока сборная Украины комбинирует в центре поля, по трибунам стадиона в Одессе пошла сильная волна! Очень красиво.

31. Бутко и Ярмоленко нейтрализовали Робина Лода на своем правом фланге защиты.

32. Бутко здорово подавал в финнскую штрафную, а там первым у мяча оказался Аркивуо. Но эпизод выглядел интересно.

33. Фуууууууух! Вот это момент был в Финляндии. Кучер обрезался и позволил Пукки выйти один на один с Пятовым. Мимо...

34. Снова Финляндия атакует. После подачи с фланга Бутко пришлось выбивать мяч на угловой.

35. После роызыгрыша углового мяч достался Лоду, который сделал очень неудачную передачу в штрафную и потерял мяч. Ну и здорово.

36. Вновь Финляндия атаковала, и в этот раз Кучер уже здорово разобрался, выбив мяч подальше со своей половины поля.

37. Удар Зинченко по воротам Градецки заблокировали. Угловой для Украины.

38. Финны легко отбились после углового, но мяч остался у Украины, которая продолжает искать пути для взятия ворот.

39. Градецки пришлось спасать свою команду после удара Коваленко из неудобного положения. Еще один угловой для нашей команды.

40. После углового мяч пришел к Коноплянке, который с угла штрафной площадки пробил выше ворот.

41. Ярмоленко мог выйти на рандеву с Градецки, но ему не хватило скорости в противостоянии с Аркивуо. Мяч достался защитнику гостей.

42. Коваленко сбивали около штрафной площадке Финляндии, но арбитр решил, что фола не было.

43. Финляндия тут же пыталась провести контратаку, но Кравец сфолил на сопернике в центре поля и получил первую желтую карточку в матче.

44. После подачи штрафного Араюри падал в украинской штрафной, но в этот раз фола точно не было.

45. Ох, вот это было очень опасно! После подачи с фланга Аркивуо головой пробивал по воротам - к счастью, точно в руки Пятову.

45+1. Ярослав Ракицкий под конец тайма получил желтую карточку.

Первый тайм окончен. 1:0.

Начался второй тайм!

46. Украина попробовала уже на первой минуте провести быструю атаку, но финны были на чеку.

47. Марканена пытался прорваться в штрафную площадку Украины, но потерял мяч. Угловой для Финляндии.

48. После подачи углового Араюри мог опасно пробивать по воротам, но получилась нелепая подача, а Пятов забрал мяч в руки.

49. Упал темп игры во второй тайме по сравнению с первой половиной встречи.

50. Украина продолжает владеть мячом в центре поля. Ничего особенного не происходит.

51. Коноплянка после дриблинга на левом фланге делал подачу в штрафную, но там Градецки легко забрал мяч себе в руки.

52. Араюри прервал прострел с фланга от Ярмоленко и перевел мяч на угловой.

52. Зинченко делал "финт Зидана" в чужой штрафной, но немного облажался.

53. Теперь уже Украине пришлось отбиваться после атаки Финляндии. До удара у финнов дело не дошло.

54. Кравец зацепился за мяч около штрафной площадки гостей, прошел несколько метров и был сбит со стороны Араюри. Опасный стандарт заработала Украина!

55. Зинченко получил желтую карточку, тем временем.

56. Коноплянка со стандарта попал в стенку, а на добивании он же попал... снова в стенку.

58. Соболь совершил проход по левому флангу, вошел в штрафную площадку гостей, но там потерял мяч.

59. Ракицкий отдавал длинную и очень неточную передачу на Коваленко. Не поняли друг друга футболисты "Шахтера".

60. Ничего себе. Пукки прорвался к украиснкой штрафной, финтом обыграл оппонента и пробил по воротам Пятова. К счастью, мимо!

61. Марканен потерял супермомент Финляндии. Лот ворвался в нашу штрафную и нанес удар - Пятов отбил перед собой, а там Марканен невероятным образом пробил выше ворот.

62. Украина заработала очередной угловой для себя.

63. После подачи углового мяч ушел за лицевую линию.

64. Первая замена в матче.Томас Лам вышел вместо Маркуса Халсти.

65. Коноплянка делал прострел с левого фланга, и финнам пришлось выбивать мяч за пределы поля.

66. Араюри делал подачу с правого фланга - неудачно.

67. А вот и первая замена у Украины. Вместо Александра Зинченко на поле выходит опытнейший Руслан Ротань.

68. Финны заблокирвоали передачу Коваленко на Ярмоленко, которая могла вывести игрока сборной Украины один на один с Градецки.

69. Теперь Тойвио делал подачу с правого фланга - и вновь неудачно.

70. Украина продолжает владеть мячем, Финляндия периодически прессингует.

71. Снова работает правый фланг у Финляндии. Тойвио без сопротивления делал подачу с флангу, но вновь безрезультатно.

72. А вот теперь было опасно! Вновь после подачи с правого фланга Марканен головой пробивал по воротам Пятова - мимо.

73. А теперь Кравец пытался головой пробивать после подачи с фланга Без шансов на успех.

73. Удар Ярмоленко из пределов штрафной гостей был заблокирован.

74. Соболь заработал желтую карточку, сфолив на Тойвио. Все тот же правый фланг.

75. Пауза в игре перед стандартом Финляндии. Два мяча на поле.

76. Пятов выбил мяч руками из-за пределов своей штрафной после подачи со стандарта в исполнении Лода.

76. Где-то между этими эпизодами желтую карточку получил Томас Лам.

77. Коноплянка прорывался по левому флангу и делал подачу на партнеров - вышло неточно.

78. Ракицкий выбил мяч на угловой после попытки атаки финнов по привычному правому флангу.

79. После подачи углового и верховой борьбы в нашей штрафной Вайсанен пробивал головой по нашим воротам. Слабо и неточно.

80. Вот это момент у Украины! Отличная комбинация Ярмоленко-Бутко-Коноплянка завершилась ударом последнего "наверняка", но Градецки справился с ударом.

81. Ярмоленко делал прострел с правого фланга - неудачно.

82. Снова Финляндия пыталась атаковать по правому флангу, но в этот раз без привычной опасности.

83. Замена у Финляндии. Янне Саксела вышел вместо Саули Вайсанена.

83. И тут же замена у Украины. Виктор Цыганков дебютирует за сборную, меняя Евгения Коноплянку.

84. Цыганков дважды подавал угловые, но традиционно безрезультатно для Украины.

85. Сборная Украины удерживает мяч на своей половине поля.

86. Арикивуо подавал с правого фланга, и кому-то из украинских защитников пришлось выбивать мяч из своей штрафной.

87. Бутко наносил удар по воротам Финляндии с острого угла. Получилось неточно.

89. Последняя замена Андрея Шевченко. Евгений Шахов выходит на поле вместо Виктора Коваленко.

90. Лам выходил на ударную позицию около украинской штрафной, пытался перебросить Пятова и отправил мяч выше ворот.

90+1. Три минуты добавил арбитр ко второму тайму.

90+2. На последних минутах матча Финляндия спешит создавать моменты, а Украина прессингует.

90+2. Ярмоленко дважды за минуту стал автором двух "опасностей" у ворот Финляндии. Но до удара дело не дошло.

Матч окончен! Сборная Украины добывает непростую, но очень важную победу над Финляндией и поднимается на второе место в группе!