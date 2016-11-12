Новоизбранный президент УЕФА заверил Порошенко в неизменной позиции относительно Крыма

Об этом он сказал во время встречи президента Украины Петра Порошенко с делегацией УЕФА сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что Порошенко поздравил Чеферина с недавним избранием на должность президента УЕФА.

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«Глава государства отметил принципиальную позицию УЕФА о запрете проведения официальных футбольных соревнований в оккупированном Россией Крыму и призвал президента УЕФА придерживаться ее в дальнейшем. Александер Чеферин заверил, что эта позиция УЕФА по Крыму будет неизменной, - говорится в сообщении.

Кроме того, президент УЕФА поздравил Украину с запланированным на 2018 год проведением финала Лиги Чемпионов УЕФА в Киеве. Он выразил уверенность в том, что это футбольный праздник станет лучшим подарком ценителям футбола и украинским болельщикам.