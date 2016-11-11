Гройсман и президент УЕФА обсудили вопросы проведения в Киеве финала Лиги чемпионов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и президент УЕФА Александер Чеферин обсудили вопросы проведения финала Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет в Киеве в мае 2018 года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня во время их встречи в Киеве.

Как известно, финальный матч Лиги чемпионов пройдет на НСК "Олимпийский", а финальный матч Лиги чемпионов 2018 года среди женщин состоится на стадионе “Динамо” им. Валерия Лобановского, который соответствует критериям УЕФА.

Гройсман отметил: “Мы проводим весомый амбициозный проект, но Украина к нему готова, и я уверен, что это событие пройдет на самом высоком уровне”.

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Также премьер подчеркнул необходимость «начать обновление стадионов по всей Украине, что позволит развивать футбол в стране в целом”.

В ответ президент УЕФА отметил: “Мы понимаем, что право проведения турнира очень ответственное, у нас хорошие отношения с президентом ФФУ в течение долгого времени. Но право проведения этого финала было отдано Украине не из-за наших дружеских отношений, а потому, что мы понимаем, что Украина проведет этот матч на должном уровне. Финал Лиги чемпионов - это очень яркое событие, но я уверен, что это будет не последнее событие подобного уровня в Украине».

Как сообщал УНИАН, УЕФА выбрал в Киев в качестве местя проведения финала Лиги чемпионов-2018