В Санкт-Петербурге при строительстве стадиона к ЧМ-2018 возник очередной конфуз

На строительстве стадиона "Крестовский" в Санкт-Петербурге, который должен принять матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, возник очередной конфуз, пишет "Новая газета".

Власти РФ потратили 10 миллиардов рублей (около 160 миллионов долларов) на строительство футбольного поля, которое можно закатывать и выкатывать. Однако комиссия ФИФА выяснила, что вибрации на нем превышают допустимый уровень и в таком виде оно непригодно для официальных матчей.

Соответственно, проводить матчи ЧМ-2018 или Кубка конфедераций 2017 года на этом поле невозможно.

Как отмечает агентство "Регнум", чтобы провести запланированные матчи под эгидой ФИФА в Санкт-Петербурге в 2017—2018 годах, придется практически навсегда убрать выкатное поле из чаши стадиона и срочно заняться созданием традиционного футбольного газона.

Напомним, стадион на Крестовском острове должен быть сдан в эксплуатацию до конца декабря 2016 года. Изначально планировалось, что на ней можно будет проводить матчи еще в 2009 году, но окончание строительства переносилось несколько раз.

"Крестовский" станет одним из самых дорогих стадионов в мире, его официальная стоимость составляет 43,8 миллиарда рублей (около 690 миллионов долларов).