На матч Украина - Финляндия продано 20 тысяч билетов
15:53, 11 ноября 2016Футбол
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Арена "Черноморец" в Одессе вмещает чуть более 34 тыс. зрителей.
На матч в Одессе уже распроданы две трети билетов / ФК "Черноморец"
На матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 по футболу продано 20 тысяч билетов, сообщает телеканал Футбол1.
Матч пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец", который вмешает 34164 зрителя.
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Этот матч станет последним официальным для команды Андрея Шевченко в 2016-м году. После него состоится только товарищеская игра с Сербией, которая пройдет 15 ноября в Харькове.
Как сообщал УНИАН, матч Украина - Финляндия состоится 12 ноября. Начало игры в 21.45.
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