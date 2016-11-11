Президент УЕФА прибыл с визитом в Киев

Президент Европейского футбольного союза Александер Чеферин прибыл с визитом в Киев, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Во время пребывания в Киеве президент УЕФА планирует осмотреть место проведения финала Лиги чемпионов в сезоне 2017/2018 годов – НСК «Олимпийский», обсудить с президентом ФФУ Андреем Павелко актуальные вопросы развития детско-юношеского футбола в стране, а также встретиться в Администрации Президента Украины и Кабинете министров Украины с первыми лицами государства.

Читайте такжеСловенец Чеферин избран президентом УЕФА

12 ноября делегация УЕФА и ФФУ отправится в Одессу для просмотра квалификационного матча чемпионата мира 2018 года между национальными сборными командами Украины и Финляндии.

Глава УЕФА посетил столицу Украины в составе официальной делегации организации, в состав которой также вошли глава Департамента по вопросам национальных ассоциаций Зоран Лакович, председатель Исполнительной службы Кевин Лямур и председатель Службы президента Лука Зайц.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Финляндия состоится 12 ноября на стадионе «Черноморец» в 21:45.