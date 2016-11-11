Итальянский "Торино" интересуется бывшим и нынешним игроками киевского "Динамо"
Речь идет о Домагое Виде и Александре Драговиче.
Итальянский футбольный клуб "Торино" зимой намерен усилить свои защитные ряды, в связи с чем обращает внимание на Домагою Виду и Александра Драговича , сообщает местная LA GAZZETTA DELLO SPORT.
27-летний игрок "Динамо" Вида ранее был в поле зрения другого итальянского клуба "Наполи", но хорватский игрок остался в украинском клубе.
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В качестве запасного варианта в "Торино" рассматривают экс-игрока "Динамо" Александра Драговича. Австриец в конце августа 2016 года перешел в немецкий "Байер-04" из Леверкузена.
Как сообщал УНИАН, неделю назад, 4 ноября, Вида был остановлен полицией Киева за вождение автомобиля в нетрезвом виде.