Коноплянка летит в Одессу полноправным претендентом на место в составе - Шевченко

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил о готовности украинского легионера немецкого "Шальке" Евгения Коноплянки к матчу отборочного цикла ЧМ-2018 с командой Финляндии, сообщает Спорт-Экспресс.

В частности, Шевченко отметил: "Он почувствовал небольшой дискомфорт в месте прикрепления мышцы. С тех пор, как это случилось, были проведены несколько обследований, а в четверг - Женя попробовал потренироваться. От былых неприятных ощущений не осталось и следа, спазм отпустил, так что в Одессу Коноплянка летит полноправным претендентом на место в стартовом составе. А попадет ли в него - решим накануне игры".

Читайте также"Шальке" с Коноплянкой сыграли вничью с дортмундской "Боруссией" в матче БундеслигиКак сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Коноплянка получил серьезную травму и не сможет принять участие в матче отбора ЧМ-2018 Украина - Финляндия.