Бразилия разгромила Аргентину в отборочном матче ЧМ-2018 (видео)

В Белу-Оризонти завершился матч отборочного турнира Чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Бразилии на своем поле разгромила команду Аргентины, сообщает официальный сайт ФИФА.

Игра завершилась со счетом 3:0.

Бразильцы имели преимущество на протяжении всего матча и уже в середине первого тайма открыли счет. На 24-й минуте точный удар нанес Фелиппе Коутиньо. А в самой концовке тайма, на 45-й минуте, Неймар удвоил преимущество своей команды.

Во втором тайме, на 59-й минуте, Паулиньо довел счет до разгромного - 3:0.

Таким образом, в турнирной таблице отборочных соревнований ЧМ-2018 в Южной Америке сборная Бразилии лидирует - 24 очка. Аргентинцы осталась на 6-м месте (16 очков).