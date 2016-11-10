ФФУ обратилась к болельщикам перед матчами сборной: продемонстрируйте взаимоуважение и гостеприимство

Федерация футбола Украины обнародовала обращение к болельщикам накануне матчей национальной сборной с командами Финляндии и Сербии, призвав поклонников украинской команды продемонстрировать умение цивилизованно и толерантно болеть за свою любимую команду, сообщает ФФУ.

"Во время матча квалификации ЧМ-2018 между национальными сборными командами Украины и Финляндии украинские и, в частности, одесские любители футбола имеют возможность продемонстрировать всей Европе, что в нашей стране умеют поддерживать любимую команду по принципам равенства и взаимоуважения. Именно поэтому проявлениям дискриминации, в том числе расистского характера - не место на наших стадионах. Так же, как и использованию пиротехнических средств, запрещенных баннеров, лозунгов, и тому подобное. Наша страна славится своим гостеприимством, а Одесса была, есть и останется многонациональным городом со своим колоритом и неповторимым шармом. Именно поэтому чрезвычайно важно сохранить право принимать большой футбол в своем городе, демонстрируя поведение, достойное настоящего болельщика", - говорится в обращении.

"Также знаменательным событием станет проведение товарищеской встречи между национальными сборными командами Украины и Сербии в Харькове, куда международный футбол возвращается после трехлетнего перерыва. В течение длительного времени руководство делало все возможное, чтобы вернуть сборную Украины в города, который всегда безумно поддерживало «сине-желтых». К стадиону, который получил хорошую оценку за организацию и проведение матчей чемпионата Европы 2012 года. И нам удалось это сделать! Теперь очередь – за харьковскими болельщиками, которые имеют уникальный шанс доказать всем, что решение УЕФА разрешить проводить международные встречи в этом изначально футбольном городе, является единственным правильным", - подчеркивают в ФФУ.

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"От каждого из Вас зависит будущее международного футбола в Украине. Давайте продемонстрируем, что мы умеем и можем цивилизованно и толерантно болеть за свою любимую команду", - подчеркивают авторы обращения.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины проведет 12 ноября в Одессе матч отборочного цикла ЧМ-2018 Украина - Финляндия. 15 ноября в Одессе состоится товарищеский матч Украина - Сербия в Харькове.