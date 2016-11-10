Тренер сборной Финляндии: Украина не настолько хороша в защите, как Хорватия

У сборной Финляндии есть достаточно времени, чтобы подготовиться к матчу против Украины, который состоится в субботу, 12 ноября. Об этом в комментарии yle.fi заявил тренер финской команды Ханс Бакке.

"Хорошо, что игра в субботу, а не в четверг. Мы провели три хорошие тренировки, и у нас было время попрактиковать игру в атаке и обороне", - сказал Бакке.

Читайте такжеШевченко: "Финляндия — команда, которая очень хорошо защищается""Очевидно, сборная Финляндии находится не в той ситуации, где хотела бы быть. Но отношение игроков к национальной команде отличное. Видно, что они все сконцентрированы и нацелены на общее развитие. Не могу сказать ни одного плохого слова", - подчеркнул специалист.

Бакке также сравнил сборные Украины и Хорватии. Перед этим, 9 октября, Финляндия проиграла домашний матч Хорватии со счетом 0:1.

"Это две техничные сборные, которые хорошо умеют атаковать. Однако Украина не настолько хороша в защите, как Хорватия", - считает Бакке.

Напомним, матч отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года Украина - Финляндия состоится 12 ноября на одесском стадионе "Черноморец".