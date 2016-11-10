Тренер сборной Финляндии: Украина не настолько хороша в защите, как Хорватия
Ханс Бакке прокомментировал встречу украинской и финской команды, которая состоится в ближайшую субботу.
У сборной Финляндии есть достаточно времени, чтобы подготовиться к матчу против Украины, который состоится в субботу, 12 ноября. Об этом в комментарии yle.fi заявил тренер финской команды Ханс Бакке.
"Хорошо, что игра в субботу, а не в четверг. Мы провели три хорошие тренировки, и у нас было время попрактиковать игру в атаке и обороне", - сказал Бакке.
Читайте такжеШевченко: "Финляндия — команда, которая очень хорошо защищается""Очевидно, сборная Финляндии находится не в той ситуации, где хотела бы быть. Но отношение игроков к национальной команде отличное. Видно, что они все сконцентрированы и нацелены на общее развитие. Не могу сказать ни одного плохого слова", - подчеркнул специалист.
Бакке также сравнил сборные Украины и Хорватии. Перед этим, 9 октября, Финляндия проиграла домашний матч Хорватии со счетом 0:1.
"Это две техничные сборные, которые хорошо умеют атаковать. Однако Украина не настолько хороша в защите, как Хорватия", - считает Бакке.
Напомним, матч отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года Украина - Финляндия состоится 12 ноября на одесском стадионе "Черноморец".