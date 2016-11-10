Донецкий "Шахтер" отдал бразильского полузащитника в "Сан-Паулу"
11:36, 10 ноября 2016Футбол
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Бразилец Веллингтон Нем не смог закрепиться в основном состава "горняков" и проведет 2017 год на родине.
Веллингтон Нем перешел в "Сан-Паулу" / shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" отдал полузащитника Веллингтона Нема в аренду в бразильский "Сан-Паулу", сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Арендное соглашение с бразильским клубом рассчитано на один год.
Напомним, ранее исполнительный директор "Сан-Паулу" Марко Аурелио Кунья заявлял о желании арендовать Веллингтона Нема у "Шахтера". При этом, средств для полноценной покупки футболиста у бразильского клуба не было.
Напомним, Веллингтон Нем перешел в "Шахтер" из бразильского "Флуминенсе" летом 2013 года за 9 миллионов евро. Контракт игрока с донецким клубом истекает через полтора года.
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