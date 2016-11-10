Шовковский намерен ближайшей зимой завершить футбольную карьеру

Знаменитый вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский намерен в ближайшее время завершить карьеру футболиста. Об этом он заявил в эфире радио "Аристократы".

По словам 41-летнего футболиста, он уже не хочет продолжать бороться за место в составе с более молодыми исполнителями.

"Я уже не хочу продолжать. Я устал. Мне в январе исполнится 42. для игрока это много, даже очень много. Я не готов вкладывать столько сил, чтобы пытаться доказать, чтобы конкурировать с молодыми" - заявил Шовковский.

При этом, вратарь не готов объявить о завершении карьеры прямо сейчас и рассмотрит предложение о новом конктракте из клуба, если оно поступит.

"Я уже не могу. Не хочу быть обузой для клуба "Динамо". Если мне предложат продлить контракт, я семь раз померяю, чтобы один раз отрезать", - сказал футболист.

Напомним, Александр Шовковский выступает за "Динамо" с 1993 года. В течение нынешнего сезона он потерял место в основном составе команды, уступив его 24-летнему Артуру Рудько.

Контракт Шовковского с "Динамо" завершается в конце 2016 года.