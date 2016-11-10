Коноплянка не сыграет за сборную Украины против Финляндии

Полузащитник немецкого "Шальке" не сыграет за сборной Украины в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года против Финляндии и в товарищеской встрече против Сербии, сообщает Sport Arena.

Причина этому - травма, которую футболист получил на вчерашней тренировке национальной команды. Игрок выбыл из строя на две недели.

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Заменить Коноплянку в стартовом составе сборной Украины могут полузащитники "Зари" Иван Петряк и Александр Караваев, либо Виктор Цыганков из киевского "Динамо".

Напомним, в отборочном турнире к ЧМ-2018 Коноплянка сыграл все три матча за сборную Украины. В игре с Исландией (1:1) полузащитник не реализовал пенальти.

Сборной Украины в ближайшие дни предстоит провести два матча - 12 ноября она примет Финляндию, а 15 ноября проведет товарищескую встречу с Сербией.