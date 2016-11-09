"Барселона" потеряла интерес к капитану "Шахтера" Срне

Вероятность перехода хорвата Дарио Срна из донецкого "Шахтера" в испанскую "Барселону" является очень незначительной, сообщает ТСН Проспорт со ссылкой на Goal.com.

Капитан "Шахтера" больше на интересен каталонцам, зато они собираются усилить правый фланг футболистом английского "Саутгемптона" Седриком Соаресом – сообщает goal.com.

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Срна еще в прошлом сезоне стал рекордсменом "Шахтера" по количеству сыгранных матчей всех времен.С каждым новым появлением на поле он постоянно обновляет рекорд.

Срна выступает за "Шахтер" с июля 2003-го года. Более чем за 13 сезонов он провел 318 игр.