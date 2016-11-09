Испанская "Малага" хочет избавиться от украинского вратаря Бойко - СМИ

Испанская "Малага" хочет вернуть арендованного голкипера Дениса Бойко "Бешикташу", сообщает Tribuna.com, ссылаясь на турецкое издание Haberler.

Отмечается, что "Малага" хочет взять на место украинцу более молодого и дешевого голкипера, который мог бы составить конкуренцию для основного вратаря команды Карлоса Камени.

Бойко перешел в "Малагу" летом 2016 года и не сыграл за команду ни одного матча. Аренда украинца обошлась в 435 тыс евро, в контракте была предусмотрена опция выкупа за 6 миллионов евро.

Зарплата голкипера по контракту с "Бешикташем" на сезон 2016/2017 составляет 900 тысяч евро.

Напомним, Денис Бойко также является резервным вратарем сборной Украины и, несмотря на отсутствие игровой практики, продолжает вызываться в национальную команду.