Ребров готов оштрафовать защитника "Динамо" за езду пьяным за рулем

Хорватский защитник киевского "Динамо" Домагой Вида может получить штраф за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Об этом в комментарии сайту "Вести" сообщил главный тренер команды Сергей Ребров.

"Пока что Виду я еще не видел, он находится в расположении сборной Хорватии. Когда вернется – выслушаю его объяснения. Если такой инцидент имеет место, то, не сомневаюсь, футболиста ждет штраф", – сказал Ребров.

Напомним, вчера стало известно о том, что 4 ноября Домагоя Виду лишили водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии. Алкотестер показал содержание в организме Виды 1,51 промилле алкоголя, что в 5 раз превышает допустимую норму.

Спустя два дня после иницидента, 6 ноября, Вида вывел "Динамо" с капитанской повязкой на матч чемпионата Украины против "Днепра" (2:1).