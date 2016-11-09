Ребров готов оштрафовать защитника "Динамо" за езду пьяным за рулем
Домагой Вида может получить штрафные санкции за свой поступок.
Хорватский защитник киевского "Динамо" Домагой Вида может получить штраф за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Об этом в комментарии сайту "Вести" сообщил главный тренер команды Сергей Ребров.
"Пока что Виду я еще не видел, он находится в расположении сборной Хорватии. Когда вернется – выслушаю его объяснения. Если такой инцидент имеет место, то, не сомневаюсь, футболиста ждет штраф", – сказал Ребров.
Напомним, вчера стало известно о том, что 4 ноября Домагоя Виду лишили водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии. Алкотестер показал содержание в организме Виды 1,51 промилле алкоголя, что в 5 раз превышает допустимую норму.
Спустя два дня после иницидента, 6 ноября, Вида вывел "Динамо" с капитанской повязкой на матч чемпионата Украины против "Днепра" (2:1).