Полузащитник "Динамо" Ярмоленко восстановился после травмы и набирает форму

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко оправился от травмы колена, из которой пропустил несколько матчей своего клуба. Об этом сообщает Sport Arena, ссылаясь на слова футболиста в интервью газете "Команда".

"Уже по приезде в сборную могу сказать, что со здоровьем проблем нет. Продолжаю усиленно работать, набирать форму. Надеюсь набрать нужные кондиции, чтобы помочь национальной команде победить. По крайней мере, с каждой тренировкой чувствую себя все лучше", - заявил Ярмоленко.

Читайте такжеЯрмоленко получил травму неудачно ковырнув ногой землю - медслужба "Динамо"По его словам, пока что он находится не в лучшей форме. "Я пропустил две недели, и состояние не то, что раньше, не чувствовал определенной легкости в последней игре. Но ситуация меняется", — сказал футболист.

Напомним, Андрей Ярмоленко не принимал участия в нескольких матчах "Динамо", в том числе игре в выездной игре против "Бенфики" (0:1) в Лиге чемпионов. В минувшее воскресенье он вернулся на поле в поединке чемпионата Украины против "Днепра" (2:1).

Сборной Украины в ближайшие дни предстоит провести два матча - 12 ноября она примет Финляндию в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, а 15 ноября проведет товарищескую встречу с Сербией.