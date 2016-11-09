Бразилец Марлос из "Шахтера" раздумывает об игре за сборную Украины

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос продолжает раздумывать о смене гражданства для выступлений за национальную сборную Украины. Об этом в интервью Sport.ua рассказал его одноклубник Тарас Степаненко.

"Да, мы с ним обсуждали этот вопрос. Позиция Марлоса - 50 на 50. Он говорит, что ему надо посоветоваться со своими родителями.

Но он думает о смене гражданства. Тем более, что Марлос работал с Евгением Красниковым (спортивный директор сборной Украины - ред.) в "Металлисте" и они постоянно на связи, контролируют этот вопрос. Думаю, когда наступит время принимать какое-то решение, то он выступит с официальным заявлением", - сказал Степаненко.

"Такие футболисты, как Марлос, нам нужны. Командный игрок, веселый очень и отличный семьянин. Я думаю, он отлично вольется в наш коллектив", - добавил украинский полузащитник.

Напомним, ранее в Федерации футбола Украины заявляли о желании полузащитников "Шахтера" Марлоса и Тайсона выступать за сборную Украины.

Позже Тайсон был заигран за сборную Бразилии и теперь не сможет попасть в украинскую команду. Марлос получит право поменять гражданство в январе 2017 года, когда исполнится пять лет с тех пор, как он живет в Украине.