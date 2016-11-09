Защитника "Динамо" поймали за рулем автомобиля в нетрезвом виде

01:00, 09 ноября 2016
Футбол
1124

Защитника киевского «Динамо» Домагоя Виду лишили водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.

фото: УНИАН

Об этом пишет 1927.kiev.ua.

4 ноября, в 4.50 утра хорват был задержан полицией в Киеве на улице Скоропадского за рулем своего Mercedes-Benz.

Читайте такжеРебров: "Динамо" выглядело очень достойно и могло отобрать у "Бенфики" очки

Алкотестер показал содержание в организме Виды 1,51 промилле алкоголя, что в 5 раз превышает допустимую норму. Это влечет за собой штраф в размере 10 200 грн.

Согласно выписанного протокола, Домагой Вида нарушил требования пункта 2.9 а ПДД Украины, ответственность за что предусмотрена частью 1 статьи 130 Коап.

facebook.com/kudel1a

Полицейские изъяли у футболиста водительское удостоверение и выдали временный талон.

Отметим, что после этого события Вида вышел в качестве капитана «Динамо» на игру 14-го тура украинской Премьер-лиги с «Днепром» 6 ноября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter