Шевченко: "Финляндия — команда, которая очень хорошо защищается"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко охарактеризовал ближайшего соперника по отбору к ЧМ-2018 и заявил, что с весны будет просматривать новых кандидатов в главную команду страны, сообщает SportArena.

«Финляндия — неплохая команда, которая очень хорошо защищается. Также я бы отметил работу тренера. Несмотря на отсутствие некоторых важных игроков (в том числе и Романа Еременко), эта команда играет очень хорошо. Защита, опасные контратаки, стандарты — это все у финнов получается на высоком уровне. Поэтому мы подробно изучаем эту команду по разным видеоматериалам», — начал Шевченко.

Из-за дисквалификации УЕФА матч против Украины пропустит один из лидеров сборной Финляндии Роман Еременко. Однако Андрей Шевченко считает, что его отсутствие не повлияет на стиль игры соперника.

«Мы будем готовы к любому развитию событий. Мы знаем, что Финляндия фактически играет в пять защитников, и от отсутствия или появления Еременко, уверен, схема Финляндии не изменится».

В последнее время основным правым защитником сборной Украины стал Богдан Бутко, который не имеет регулярной игровой практики в Шахтере. Получил он вызов и на текущий сбор.

«Мы дали Богдану возможность играть практически без игровой практики. Но он хорошо понимает структуру нашей игры, всегда был в хорошей форме, оправдывал наши ожидания. Поэтому продолжаем рассчитывать на Богдана и в дальнейшем».

Костяк нынешней сборной Украины составляют футболисты Шахтера, которых в заявке оказалось девятеро. Из Динамо, в свою очередь, Шевченко вызвал лишь четырех исполнителей.

Читайте такжеСборная Украины начала подготовку к матчам против Финляндии и Сербии

«Действительно, много представителей Шахтера, но это не главное. Есть и другие игроки из других команд. Не важно, кто играет на позиции, главным будет выполнять те задачи, которые ставит тренерский штаб».

Много дискуссий в прессе вызвало отсутствие в заявке форварда Александрии Романа Яремчука, права на которого принадлежат Динамо. В текущем сезоне молодой нападающий отличился 5 голами в 10 играх украинской Премьер-лиги. Однако в сборную был вызван форвард Динамо Артем Беседин, отличившийся лишь 2 забитыми мячами в чемпионате Украины.

«Яремчук прогрессирует очень хорошо, начал забивать. Мы за ним наблюдаем, но сейчас определили такой состав. Я хочу закончить этот год в таком составе, а уже весной будем приобщать новых игроков. Сейчас же мы вызвали проверенных ребят, которых хорошо знаем и на которых можем рассчитывать без всяких вопросов».

«Также мне хочется не просто вызывать игроков по впечатлениям о их матчей в УПЛ, а по итогам специального просмотра. Недавно я предлагал, чтобы у сборной был организован небольшой сбор, когда будет окошко в графике клубов, чтобы лучше увидеть футболистов и познакомиться с ними», - подытожил тренер сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, матч Украина — Финляндия в рамках отбора на ЧМ-2018 состоится 12 ноября в Одессе, а товарищескую игру с Сербией украинцы проведут в Харькове 15 ноября.