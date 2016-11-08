Юношеская сборная Украины (U-17) вышла в элит-раунда ЧЕ-2017

Юношеская сборная команда Украины среди игроков 2000 года рождения (U-17) пробилась в элит-раунд чемпионата Европы 2017 года, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

«Сине-желтые» финишировали вторыми среди лучших третьих команд в квалификационном раунде.

Несмотря на всего два набранных очка в отборе континентального первенства, результативная ничья с командой Норвегии (2:2) позволила нашим ребятам надеяться на попадание в следующую стадию соревнований. Ведь, согласно регламенту, лучшие команды, занявшие третьи позиции в группах, определялись среди тех, кто успешнее выступил против сборных, которые завершили мини-турниры на двух первых ступеньках. Исходя из того, что большинство третьих команд получили свои очки в матчах с аутсайдерами групп, именно команда Сергея Попова попала в число будущих участников элит-раунда.

Жеребьевка следующего раунда европейского первенства состоится 13 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Сборная Украины будет представлена в четвертой корзине наряду с командами Бельгии, Чехии, Польши, Черногории, Норвегии, Армении и Фарерских островов.

32 команды будут разделены на 8 групп. В финальную часть Евро попадают 8 победителей групп и 7 лучших вторых команд. 16-м участником соревнований станет команда страны-хозяина турнира - Хорватии.

Финальная стадия Евро-2017 (U-17) пройдет в Хорватии с 3 по 19 мая 2017 года.