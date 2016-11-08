Португалец Соуза назначен арбитром матча отбора ЧМ-2018 Украина - Финляндия

Определилась бригада арбитров, которые будут работать на матче группы «I» отборочного раунда чемпионата мира 2018 года между национальными сборными командами Украины и Финляндии, сообщает Федерация футбола Украины.

Главным арбитром матча назначен 41-летний рефери из Португалии Жорже Невеш Морейру де Соуза. Ассистенты арбитра – Алвару Карвалью Мескита и Рикарду Феррейра Сантуш, резервный арбитр – Фабиу Кошта Вериссиму (все - Португалия). Наблюдатель арбитража – Джерард Перри (Ирландия).

Соуза − арбитр ФИФА с 2006-го года. Это первое назначение арбитра из Порто на матч с участием национальной сборной команды Украины.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Финляндия состоится 12 ноября на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало игры в 21.45.