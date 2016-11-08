В Мексике футболист ударом головой убил арбитра матча

12:58, 08 ноября 2016
Футбол
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Трагический случай произошел в любительской лиге страны.

В Мексике футболист убил арбитра матча / infobae.com

В Мексике во время футбольного матча любительской лиги произошел трагический инцидент, в результате которого погиб 59-летний судья поединка Виктор Трехо, сообщает Daily Mail.

Трагедия произошла после того, как Трехо показал футболисту Рубену Ривере Васкесу красную карточку. Игрок возмутился таким решением и в ответ ударил рефери головой в лицо. 

От полученного удара судья скончался на месте. Медики не успели его спасти.

В то же время футболист скрылся на своем автомобиле с места преступления, его ищут сотрудники полиции.

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