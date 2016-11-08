Билеты на матч "Зари" против "Манчестер Юнайтед" будут стоить от 120 грн
12:29, 08 ноября 2016Футбол
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Поединок Лиги Европы на одесском стадионе "Черноморец" состоится 8 декабря.
"МЮ" - "Заря": Феллаини против Петряка / Reuters
Сегодня стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы между луганской "Зарей" и "Манчестер Юнайтед", который состоится 8 декабря в Одессе, сообщает официальный сайт "Зари".
Читайте также"Черноморец" и "Заря" завершили матч чемпионата без головСтоимость билетов составляет от 120 до 800 гривен. Примечательно, что самые дешевые билеты на игру "Зари" против голландского "Фейеноорда" стоили 90 гривен.
Напомним, матч "Заря" - "Манчестер Юнайтед" пройдет в рамках 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Перед этим "Заря" сыграет выездной матч турнира против турецкого "Фенербахче".
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