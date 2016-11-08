Форвард "Реала" Роналду признан лучшим игроком чемпионата Испании

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду был признан лучшим игроком чемпионата Испании в сезоне 2015/16, сообщается на официальной странице Ла Лиги в Twitter.

Приз имени Альфредо Ди Стефано традиционно вручает издание Marca.

"Прошлый сезон подарил сильные эмоции. Бог помогает тем, кто работает", – сказал Роналду.

Напомним, в минувшем сезоне "Реал" занял в турнирной таблице чемпионата второе место, проиграв титул "Барселоне". Роналду занял второе место в списке бомбардиров Ла Лиги - он забил 35 голов в 36 матчах.

Для 31-летнего португальского форварда это четвертый подобный приз в карьере.