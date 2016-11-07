Сборная Украины начала подготовку к матчам против Финляндии и Сербии

Сборная Украины начала свой сбор накануне матчей против Финляндии и Сербии, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Ранее главный тренер Андрей Шевченко вызвал в сборную 25 игроков, которые будут готовиться к предстоящим поединкам.

Сегодня в течение дня игроки прибывали в гостиницу Platium в Козине, где традиционно базируется сборная. Первым в стан национальной команды прибыл полузащитник голландского ПСВ Александр Зинченко, следующими приехали Александр Караваев, Иван Петряк, Алексей Шевченко и Эдуард Соболь из луганской "Зари", а также капитан "Днепра" Руслан Ротань.

Сегодня футболисты проводят командное собрание и восстановительную тренировку. Завтра "сине-желтых" ожидает открытая тренировка на НСК "Олимпийский".

Напомним, 12 ноября сборная Украины сыграет матч отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года против Финляндии. 15 ноября команда Андрея Шевченко проведет товарищескую встречу с Сербией.