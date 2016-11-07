"Днепр" побил клубный антирекорд по количеству матчей без побед

Футбольный клуб "Днепр" побил свой антирекорд по количеству проведенных матчей подряд без побед, сообщает Sport Arena.

Последний раз "Днепр" побеждал 26 августа в матче 6-го тура чемпионата Украины против луганской "Зари". Та игра завершилась со сечтом 2:0. С тех пор команда Дмитрия Михайленко провела в чемпионате восемь матчей, пять из которых проиграла, а еще три - свела к ничье.

Кроме того, в этот период "Днепр" завершил вничью основное и дополнительное время матча Кубка Украины с черниговской "Десной". В следующий раунд турнира "бело-синие" прошли лишь благодаря победе в серии пенальти.

До этого худшие серии "Днепра" состояли из семи матчей. В 1978 году команда проиграла семь матчей подряд и по итогам сезона заняла последнее место в Высшей лиге чемпионата СССР.

Вторая подобная серия произошла осенью 1998 года (одна ничья, шесть поражений) - в результате этого со своей должности был уволен главный тренер команды Вадим Тищенко.

Напомним, вчера "Днепр" проиграл домашний матч киевскому "Динамо" со счетом 1:2. На данный момент команда находится на предпоследнем месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.