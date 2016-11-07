Шевченко вызвал в сборную Украины еще одного футболиста "Шахтера"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал полузащитника донецкого "Шахтера" Виктора Коваленко на ближайшие матчи национальной команды против Финляндии и Сербии. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Ранее Коваленко восстанавливался после травмы, полученной в матче за "Шахтер" против бельгийского "Гента" (5:0) в 3-м туре группового турнира Лиги Европы. Вероятно, его отсутствие в первоначальной заявке было связано именно с повреждением.

Напомним, вчера поздно вечером Андрей Шевченко вызвал в сборную Украины 24 игроков. Сбор национальной команды начнется сегодня, когда футболисты прибудут в гостиницу Platium, которая расположена в селе Козин под Киевом.

Матч отборочного турнира к ЧМ-2018 Украина - Финляндия состоится в Одессе 12 ноября. Товарищеская игре Украина - Сербия пройдет в Харькове 15 ноября.