Ла Лига: "Барселона" добыла волевую победу над "Севильей", "Реал" остался лидером

Мадридский "Реал" продолжает лидировать в испанской футбольной Ла Лиге после матчей 11-го тура чемпионата.

Сегодня команда Зинедина Зидана со счетом 3:0 переиграла "Леганес", который находится в нижней части турнирной таблицы Ла Лиги. Два гола за мадридцев забил Гарет Бэйл, а еще одним забитым мячем отметился Альваро Мората.

На два очка от "Реала" продолжает оставаться "Барселона". Каталонцы сегодня добыли волевую победу над "Севильей". Победный гол за "блаугранас" забил Луис Суарес.

Еще один испанский гранд "Атлетико" неожиданно проиграл "Реал Сосьедаду" со счетом 0:2. Теперь команда Диего Симеоне находится на четвертом месте в чемпионате, уступая не только грандам, но и "Вильярреалу".

Также отметим, что среди всех украинских легионеров в Ла Лиге на поле выходил лишь форвард "Гранады" Артем Кравец. В матче с "Депортиво" (1:1) он вышел на замену на 69-й минуте и заработал угловой, после розыгрыша которого его команда сравняла счет.

Результаты матчей:

Реал - Леганес - 3:0 (2:0)

Голы: Бэйл (38, 45+1), Мората (77)

Севилья - Барселона - 1:2 (1:1)

Голы: Витоло (15) - Месси (43), Суарес (61).

Реал Сосьедад - Атлетико - 2:0 (0:0)

Голы: Вела (54, с пенальти), Виллиан (75, с пенальти).

Вильярреал - Бетис - 2:0 (1:0)

Голы: Тригерос (22), Роберто Сориано (53).

Положение лидеров:

1. Реал - 27;

2. Барселона - 25;

3. Вильярреал - 22;

4. Атлетико - 21;

5. Севилья - 21;

6. Реал Сосьедад - 19.