Мадридский "Реал" собирается завтра продлить контракт с Роналду

Мадридский "Реал" завтра, 7 ноября, проведет церемонию подписания нового контракта с своим лидером Криштиану Роналду, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года. Таким образом, на момент завершение срока контракта Роналду будет 36 лет.

Читайте такжеФИФА обнародовала список претендентов на звание Игрока годаРоналду выступает за "Реал" с 2009 года. За это время он провел за мадридцев 360 матчей, в которых забил 371 гол. В нынешнем сезоне на счету 31-летнего футболиста семь голов в 12 матчах за "Реал" во всех турнирах.

Ранее "Реал" продлил соглашения с футболистами Тони Кроосом, Лукой Модричем и Лукасом Васкесом.