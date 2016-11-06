УПЛ. Донецкий "Шахтер" справился с "Александрией"

Донецкий "Шахтер" победил "Александрию" в выездном матче 14-го тура украинской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 2:1.

Оба гола "горняки" забили в первом тайме. На 12-й минуте Дентиньо воспользовался передачей Бернарда и ударом из пределов штрафной площадки открыл счет в матче.

На 39-й минуте "горняки" удвоили преимущество - Исмаили с лицевой линии отдал пас под удар на Факундо Феррейру, а аргентинец с близкого расстояния поразил ворота соперника.

В начале второго тайма "Александрия" отыграла один гол после того, как Роман Яремчук воспользовался грубой ошибкой Дарио Срны, вышел один на один с Андреем Пятовым и легко его переиграл.

После этой победы "Шахтер" продолжает возглавлять турнирную таблицу, опережая "Динамо" и "Зарю" в турнирной таблице на 8 очков. "Александрия" осталась на пятом месте в чемпионате.

Александрия - Шахтер - 1:2 (0:2)

Голы: Яремчук (46) – Дентиньо (12), Феррейра (39)

Ал: Леванидов, Микицей, Басов, Шендрик, Цуриков, Козак (Чорний, 68), Огиря, Запорожан, Пономарь, Грицук (Полярус, 46), Яремчук (Кулиш, 85)

Ш: Пятов, Срна, Кучер, Ордец, Исмаили, Фред (Степаненко, 81), Малышев, Марлос, Дентиньо, Бернард (Борячук, 90+4), Феррейра (Коваленко, 76).

Предупреждения: Цуриков, Яремчук, Шендрик, Полярус – Срна, Фред, Бернард, Исмаили.