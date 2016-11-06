УПЛ. Сидорчук принес киевскому "Динамо" победу над "Днепром" (видео)

Киевское "Динамо" победило "Днепр" в гостевом матче 14-го тура украинской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 2:1.

Столичная команда открыла счет на 21-й минуте - Артем Беседин головой замкнул подачу со штрафного в исполнении Виктора Цыганкова.

Спустя три минуты арбитр матча Екатерина Монзуль назначила сомнительный пенальти в ворота "Динамо", когда Сергей Сидорчук в своей штрафной отбирал мяч у Евгения Политыло. Удар с "точки" реализовал Руслан Ротань.

Победный гол "Динамо" забил на 69-й минуте Сергей Сидорчук, поразивший девятку ворот "Днепра" сильным ударом издали.

Таким образом, "Динамо" набрало 30 очков, обогнало луганскую "Зарю" по разнице забитых и пропущенных голов и вышло на второе место в турнирной таблице.

"Днепр" с пятью очками остался на предпоследнем месте.

Днепр - Динамо - 1:2 (1:1)

Голы: Ротань (25, с пенальти) - Беседин (21), Сидорчук (69)

Дн: Лунин, Адамюк, Сваток, Лопыренок, Влад, Кравченко, Политыло (Когут, 68), Лунев (Близниченко, 78), Ротань, Вакулко, Довбик (Кожушко, 57);

Дин: Рудько, Тимчик, Хачериди, Вида, Антунеш, Рыбалка, Цыганков (Мораес, 75), Сидорчук, Буяльский (Гармаш, 59), Гонсалес (Ярмоленко 59), Беседин.

Предупреждения: Ротань, Лунин