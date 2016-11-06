"Ливерпуль" вышел на первое место в чемпионате Англии, "Арсенал" и "Манчестер Сити" потеряли очки

"Ливерпуль" стал новым лидером английской футбольной Премьер-лиги. Это случилось после того, как команда Юргена Клоппа победила в матче 11-го тура чемпионата "Уотфорд" со счетом 6:1.

На второе место в турнирной таблице вышел лондонский "Челси", победивший вчера "Эвертон" со счетом 5:0.

Прежние лидеры чемпионата "Манчестер Сити" и "Арсенал" потеряли очки. Манкунианцы сыграли вничью с "Миддлсбро", а лондонцы - с "Тоттенхэмом".

Также отметим первую победу в пяти матчах чемпионата "Манчестер Юнайтед". Команда Жозе Моуриньо победила одного из аутсайдеров чемпионата "Суонси" со счетом 3:1.

Результаты матчей с участием лидеров:

Ливерпуль - Уотфорд - 6:1 (3:0)

Голы: Мане (27, 60), Коутиньо (29), Джан (42), Фирмино (58), Вейналдум (90+1) - Янмаат (75).

Суонси - Манчестер Юнайтед - 1:3 (0:3)

Голы: Ван дер Хоорн (69) - Погба (15), Ибрахимович (21, 33).

Арсенал - Тоттенхэм - 1:1 (1:0)

Голы: Виммер (42, в свои ворота) - Кейн (51).

Челси - Эвертон - 5:0 (3:0)

Голы: Азар (19, 56), Алонсо (20), Диего Коста (42), Педро Родригес (65).

Манчестер Сити - Миддлсбро - 1:1 (1:0)

Голы: Агуэро (43) - Де Роон (90+1).

Положение лидеров:

1. Ливерпуль - 26;

2. Челси - 25;

3. Манчестер Сити - 24;

4. Арсенал - 24;

5. Тоттенхэм - 21;

6. Манчестер Юнайтед - 18;

7. Эвертон - 18;

8. Уотфорд - 15.