"Ливерпуль" вышел на первое место в чемпионате Англии, "Арсенал" и "Манчестер Сити" потеряли очки
В чемпионате английской Премьер-лиги состоялись матчи 11-го тура.
"Ливерпуль" стал новым лидером английской футбольной Премьер-лиги. Это случилось после того, как команда Юргена Клоппа победила в матче 11-го тура чемпионата "Уотфорд" со счетом 6:1.
На второе место в турнирной таблице вышел лондонский "Челси", победивший вчера "Эвертон" со счетом 5:0.
Прежние лидеры чемпионата "Манчестер Сити" и "Арсенал" потеряли очки. Манкунианцы сыграли вничью с "Миддлсбро", а лондонцы - с "Тоттенхэмом".
Также отметим первую победу в пяти матчах чемпионата "Манчестер Юнайтед". Команда Жозе Моуриньо победила одного из аутсайдеров чемпионата "Суонси" со счетом 3:1.
Результаты матчей с участием лидеров:
Ливерпуль - Уотфорд - 6:1 (3:0)
Голы: Мане (27, 60), Коутиньо (29), Джан (42), Фирмино (58), Вейналдум (90+1) - Янмаат (75).
Суонси - Манчестер Юнайтед - 1:3 (0:3)
Голы: Ван дер Хоорн (69) - Погба (15), Ибрахимович (21, 33).
Арсенал - Тоттенхэм - 1:1 (1:0)
Голы: Виммер (42, в свои ворота) - Кейн (51).
Челси - Эвертон - 5:0 (3:0)
Голы: Азар (19, 56), Алонсо (20), Диего Коста (42), Педро Родригес (65).
Манчестер Сити - Миддлсбро - 1:1 (1:0)
Голы: Агуэро (43) - Де Роон (90+1).
Положение лидеров:
1. Ливерпуль - 26;
2. Челси - 25;
3. Манчестер Сити - 24;
4. Арсенал - 24;
5. Тоттенхэм - 21;
6. Манчестер Юнайтед - 18;
7. Эвертон - 18;
8. Уотфорд - 15.