Премьер-лига. Днепр - Динамо: онлайн-трансляция (видео)

Еще совсем недавно такая вывеска гарантировала бы игре статус центрального матча тура. Однако сегодня состояние "Днепра" не позволяет команде подходить ко встрече с "Динамо" в качестве полноценного претендента на завоевание очков. Таким образом, если "Динамо" не удастся сегодня победить, это будет действительно неожиданный результат.

С начала сезона "Днепр" выиграл всего два матча, причем последний раз это случалось еще в конце августа. С тех пор дела команды Дмитрия Михайленко лишь ухудшались, и теперь даже разгромное поражение от клуба-середняка Премьер-лиги считается в команде если не нормой, то обыденностью. Потому сейчас "Днепр" находится на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата, а учитывая тенденции в чемпионате, уже в ближайшие недели может опуститься и на последнюю строчку.

Киевскому "Динамо" также хвастаться особо нечем. У команды Сергея Реброва почти не осталось шансов продолжить выступления в еврокубках следующей весной, потому теперь "бело-синим" предстоит больше внимания уделять родному чемпионату. А здесь киевлянам даже второе место отнюдь не гарантировано - луганская "Заря" также очень хочет завоевать "серебро" и прилагает к этому максимум усилий.

Впрочем, главный тренер "Динамо" уверяет, что в последнее время дела команды стали налаживаться. Это связано, прежде всего, с появлением в основном составе молодых игроков, начинавших сезон в дубле. Сегодня Виктор Цыганков, Зураб Очигава, Павел Ориховский и Артем Беседин вновь могут появиться в основе.

Напомним, в первом круге "Динамо" на нСК "Олимпийский" обыграло "Днепр" благодаря единственному голу Жуниора Мораеса во втором тайме.

Букмекеры считают явным фаворитом сегодняшнего матча "Динамо", на выигрыш которого можно поставить с коэффициентом до 1,37. На успех "Днепра" принимаются ставки с коэффициентами до 11,00, на ничью - до 5,2.

Матч "Днепр" - "Динамо" начнется на стадионе "Днепр-Арена" в 19:30.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".