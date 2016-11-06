Премьер-лига. Черноморец - Заря: онлайн-трансляция (видео)

Для "Зари" стадион "Черноморец" с недавних пор стал уже родным - именно здесь луганская команда провела оба свои матча Лиги Европы, которые смогла завершить вничью. Впрочем, в матче против одесситов "Заря" будет нацелена исключительно на победу. В нынешнем сезоне команда Юрия Вернидуба претендует на статус второй силы чемпионата Украины, а потому терять очки в матчах с середняками Премьер-лиги им не рекомендуется.

Впрочем, у "Черноморца" есть свои планы на игру. В первом круге одесситы сделали ставку на игру от обороны, выдали серию матчей без пропущенных мячей, благодаря чему закрепились в верхней части турнирной таблицы. Правда, в последних поединках команде Александра Бабича не удается держать марку - из пяти встречах одесситы выиграли лишь одну, причем потеряли очки не только в играх с "Динамо" и "Шахтером", но и с гораздо более скромными "Днепром" и "Ворсклой".

Напомним, в матче 3-го тура чемпионата "Заря" на запорожской "Славутич-Арене" победила "Черноморец" со счетом 4:0. Сегодня букмекеры также считают фаворитом встречи "Зарю", на выигрыш которой можно поставить с коэффициентом до 2,10. На успех "Черноморца" принимаются ставки с коэффициентами до 4,95, на ничью - до 3,55.

Матч "Черноморец" - "Заря" начнется на стадионе "Черноморец" в 17:00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".